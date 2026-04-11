Torneo di burraco a Santa Maria al Bagno

Un torneo di burraco si terrà giovedì 16 aprile a Santa Maria al Bagno, organizzato dall’Associazione Commercianti locale. L’evento è rivolto ai partecipanti interessati a sfidarsi con le carte in un contesto di socializzazione. La location e gli orari specifici non sono stati ancora comunicati. La partecipazione è aperta a tutti coloro che vogliono prendere parte all’attività.

NARDO’- L’Associazione Commercianti Santa Maria al Bagno organizza un torneo di burraco per il prossimo giovedì, 16 aprile. L’appuntamento è fissato per le 19 presso la sala interna del Camera Cafè, in via Trento 7, a Santa Maria al Bagno.La quota di iscrizione è di 15 euro e include un apericena.🔗 Leggi su Lecceprima.it Santa Maria al Bagno si mette in maschera: domenica arriva il carnevale in mareFesta colorata nella marina neretina con la flotta dei pirati e supereroi in Sup e kayak nello specchio d'acqua antistante la spiaggia. La magia di Carnevale a Santa Maria al Bagno: un pomeriggio di festa per bambini e famiglieLa Magia di Carnevale torna a colorare Santa Maria al Bagno con un pomeriggio dedicato ai più piccoli e alle famiglie.