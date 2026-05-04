Nel 1945, la squadra di Nettuno ha compiuto una rimonta sorprendente vincendo per 11-10 contro il Farma Crocetta. Durante il match, Nettuno ha recuperato cinque punti in soli tre inning, mettendo a segno una serie di segnature decisive. L'incontro si è deciso negli ultimi inning, dopo un errore cruciale che ha dato agli avversari l'opportunità di raggiungere il pareggio.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il Nettuno a recuperare cinque punti in tre inning?. Chi ha commesso l'errore fatale che ha permesso il pareggio?. Perché il vantaggio del Farma Crocetta è svanito nel nono inning?. Quali lacune difensive hanno trasformato una vittoria facile in una sconfitta?.? In Breve Vantaggio Farma Crocetta 10-5 all'ottavo inning grazie ai singoli di Segreto e Adorni.. Paula e Mazzanti riducono lo scarto prima del pareggio 10-10 nel nono inning.. Di Turi sigla il walk off decisivo al primo lancio dopo base su Aloma.. Partita caratterizzata da 29 valide totali e 6 errori difensivi per Giacalone.. Il Nettuno 1945 ribalta lo svantaggio contro il Farma Crocetta Parma con un finale da brivido di 11-10, salvando il campo in casa nella seconda gara della serie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nettuno 1945, rimonta incredibile: vince 11-10 sul Farma Crocetta

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