Il responsabile regionale delle discariche ha dichiarato che in trent'anni potrebbero essere aperte fino a dieci nuove discariche nelle Marche. La mancanza di un impianto di termovalorizzazione comporta l’aumento dei costi per le imprese locali, che devono sostenere spese aggiuntive ogni anno. La gestione dei rifiuti si basa ancora principalmente sulla discarica, senza alternative di trattamento energetico.

? Punti chiave? In Breve Il nuovo Piano regionale dei rifiuti solleva interrogativi urgenti sulla gestione dei rifiuti nelle Marche, con un particolare sull’area tra Montefano, Pollenza e Loro Piceno. Luca Marconi, consigliere regionale dell’Udc e presidente della Terza Commissione, ha analizzato il documento evidenziando come la gestione attuale sembri una sorta di commedia che si trascina da troppo tempo senza una vera risoluzione. La necessità di individuare nuovi siti di smaltimento emerge come un punto critico per evitare che il sistema collassi nei prossimi decenni. Secondo quanto emerso dall’esame del piano, la Regione non punta esclusivamente sulla creazione di nuovi siti di smaltimento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rifiuti nelle Marche: Marconi teme 10 nuove discariche in 30 anni

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