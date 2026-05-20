Rifiuti nelle Marche | Nobili critica la nuova legge regionale

Nelle Marche, la nuova legge regionale sui rifiuti ha suscitato reazioni da parte di alcune forze di opposizione, che hanno espresso critiche riguardo ai cambiamenti previsti. La normativa introduce modifiche nella gestione dei rifiuti, in particolare nei piccoli comuni, dove si prevedono nuove modalità di organizzazione e responsabilità. La normativa trasferisce alcune competenze ai territori, generando dibattito tra chi sostiene questa scelta e chi invece la contesta, sostenendo che possa influire sulla qualità del servizio e sulla gestione complessiva.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui