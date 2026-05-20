Rifiuti nelle Marche | Nobili critica la nuova legge regionale
Nelle Marche, la nuova legge regionale sui rifiuti ha suscitato reazioni da parte di alcune forze di opposizione, che hanno espresso critiche riguardo ai cambiamenti previsti. La normativa introduce modifiche nella gestione dei rifiuti, in particolare nei piccoli comuni, dove si prevedono nuove modalità di organizzazione e responsabilità. La normativa trasferisce alcune competenze ai territori, generando dibattito tra chi sostiene questa scelta e chi invece la contesta, sostenendo che possa influire sulla qualità del servizio e sulla gestione complessiva.
?? Punti chiave Come cambierà la gestione dei rifiuti nei piccoli comuni marchigiani? Perché l'opposizione contesta il trasferimento di competenze ai territori? Quali rischi corre la salute pubblica con le nuove norme approvate? Chi garantirà il monitoraggio costante dei siti inquinati regionali??? In Breve Voto avvenuto martedì 19 maggio 2026 presso l'Assemblea legislativa di Ancona. Emendamenti approvati riguardano l'articolo 1 e l'articolo 3 della legge del 2009. Bocciate m . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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