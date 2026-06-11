I cittadini italiani che si trovano temporaneamente in un altro Paese Ue potranno utilizzare le ricette elettroniche del proprio medico anche nelle farmacie estere, senza dover necessariamente passare da una nuova prescrizione locale. È la novità contenuta nella bozza di decreto del ministero della Salute, messa a punto con il Mef, che disciplina per la prima volta in modo sistematico la procedura italiana per le prescrizioni elettroniche transfrontaliere. Il testo stabilisce come dovranno dialogare i sistemi sanitari nazionali, quali verifiche saranno necessarie prima della consegna del farmaco e quali garanzie dovranno tutelare la privacy dei pazienti. Il diritto di acquistare farmaci prescritti nel proprio Paese in un altro Stato dell’Unione è regolato da oltre un decennio dalla Direttiva 201124UE, recepita dall’Italia nel 2014. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Ilfattoquotidiano.it - Ricette elettroniche valide in tutta l’Ue: dopo più di 10 anni si adegua anche l’Italia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Abuso dei contratti a termine ATA: la Corte UE condanna ancora l’Italia. Gilda: “Dopo 10 anni nulla è cambiato”La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emesso una nuova sentenza contro l’Italia per aver utilizzato in modo eccessivo contratti a termine nel...

Sanità, week end di stop per le ricette elettroniche in Piemonte: i nuovi orari e i disagiNel fine settimana di aprile, il sistema delle ricette elettroniche in Piemonte sarà sospeso.

Argomenti più discussi: Ricette elettroniche valide in tutta l’Ue: dopo più di 10 anni si adegua anche l’Italia; Sanità digitale, arriva la ricetta transfrontaliera per i pazienti all’estero.

Ricette transfrontaliere elettroniche: ecco come funzionano e cosa cambia con il nuovo decretoLa normativa europea consente già di utilizzare una prescrizione medica in un altro Stato membro dell'UE, ma nella pratica il modello prevalente resta quello della ricetta cartacea. Un decreto del Min ... farmacista33.it

Ricette elettroniche. Saranno valide in tutte le Regioni. Dpcm regola i rimborsi interregionaliA differenza delle ricette cartacee, valide solo sul territorio regionale di residenza, a partire dal 1° gennaio scorso le prescrizioni elettroniche permettono al cittadino di ritirare un farmaco in ... quotidianosanita.it