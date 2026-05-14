Abuso dei contratti a termine ATA | la Corte UE condanna ancora l’Italia Gilda | Dopo 10 anni nulla è cambiato

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emesso una nuova sentenza contro l’Italia per aver utilizzato in modo eccessivo contratti a termine nel settore scolastico statale. La decisione arriva dopo una lunga storia di contestazioni e condanne, con la Gilda che evidenzia come, a dieci anni di distanza, poco sia stato modificato. La questione riguarda le modalità di assunzione e la durata dei contratti precari nel sistema educativo italiano.

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