Abuso dei contratti a termine ATA | la Corte UE condanna ancora l’Italia Gilda | Dopo 10 anni nulla è cambiato
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emesso una nuova sentenza contro l’Italia per aver utilizzato in modo eccessivo contratti a termine nel settore scolastico statale. La decisione arriva dopo una lunga storia di contestazioni e condanne, con la Gilda che evidenzia come, a dieci anni di distanza, poco sia stato modificato. La questione riguarda le modalità di assunzione e la durata dei contratti precari nel sistema educativo italiano.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha nuovamente condannato l’Italia per l’abuso di contratti a termine nelle scuole statali. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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