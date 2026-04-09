Sanità week end di stop per le ricette elettroniche in Piemonte | i nuovi orari e i disagi

Nel fine settimana di aprile, il sistema delle ricette elettroniche in Piemonte sarà sospeso. Dalle 14 di sabato 11 aprile alle 22 di domenica 12 aprile, la piattaforma Dema non sarà operativa a causa di un aggiornamento tecnologico. L'interruzione riguarderà tutte le attività legate alla gestione delle ricette mediche digitali. La sospensione è stata comunicata per permettere un miglioramento dei sistemi di sicurezza informatica.

Il sistema delle ricette mediche dematerializzate in Piemonte si ferma per un intero fine settimana. Dalle 14 di sabato 11 aprile fino alle 22 di domenica 12 aprile, la piattaforma Dema sarà oggetto di un aggiornamento tecnologico necessario per innalzare i livelli di sicurezza informatica e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Stop ai treni per Pisa nel week-endNel week-end ci sarà un’operazione manutentiva e di potenziamento sulla linea ferroviaria Firenze-Pisa che dalle 22 di domani, per tutta la giornata... Leggi anche: Nuovi disagi per i treni: stop dopo il sabotaggio. "È terrorismo" Temi più discussi: Sanità, possibili rallentamenti al CUP nel weekend; Sanità: Case della Comunità aperte nel weekend di Pasqua, indirizzi e orari; Case della Comunità, oltre 1.200 accessi durante le feste di Pasqua. Visite gratis il 18-19 aprile; Il 18 e 19 aprile visite gratuite nelle Case di Comunità liguri. Sanità: case di comunità aperte sabato 18 e domenica 19 con prestazioni gratuiteSanità: Case di comunità aperte sabato 18 e domenica 19 con prestazioni gratuite ... msn.com Sanità, il 18 e 19 aprile open day nelle Case di comunità: Visite gratuite e colloqui sulla prevenzioneL'assessore Nicolò: Nel ponte di Pasqua 1200 visite e risposte in Liguria, ora vogliamo diffondere i servizi ... ilsecoloxix.it La Commissione europea ha ridotto il proprio contributo al Fondo globale per la lotta contro AIDS, tubercolosi e malaria, mentre i donatori di tutto il mondo tagliano gli aiuti alla sanità globale. x.com SANITÀ IN PERICOLO | Madeo (Pd): autonomia differenziata rischia di aggravare la crisi e aumentare la fuga di medici - facebook.com facebook