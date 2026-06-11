Ricerca l’Università di Brescia è 1ª in Italia per qualità e gruppi

Un’università italiana si è classificata prima in Italia per qualità e gruppi di ricerca, secondo un’indagine recente. La posizione di vertice è stata raggiunta grazie a risultati eccellenti in settori scientifici specifici, tra cui ingegneria e scienze della vita. L’ateneo ha ottenuto il primo posto nel profilo A+B grazie a un incremento significativo di pubblicazioni e collaborazioni internazionali, migliorando le performance nelle valutazioni di qualità e impatto scientifico.

? Punti chiave? In Breve L’Università di Brescia svetta nella ricerca nazionale con i dati dell’Anvur. L’Università degli studi di Brescia ha consolidato la sua posizione di polo competitivo nella ricerca italiana secondo l’ultimo monitoraggio dell’Anvur. L’ente nazionale ha analizzato il quadriennio 2020-2024, evidenziando come l’ateneo sia in grado di generare conoscenza di alto livello per il progresso tecnologico e sociale del Paese. Su un totale di 1.613 prodotti di ricerca presentati, quasi il 60% si colloca nelle fasce di merito massime, ovvero quelle definite eccezionale ed eccellente. I vertici nei settori scientifici e ingegneristici. Il dipartimento di Ingegneria meccanica e industriale guida la classifica per eccellenza scientifica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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