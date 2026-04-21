Qualità della ricerca l' Università di Padova si conferma primo ateneo in Italia

L’Università di Padova si conferma al primo posto tra gli atenei statali italiani nella Valutazione della Qualità della Ricerca 2020-2024. Il sistema nazionale valuta e confronta i risultati dell’attività scientifica delle università e degli enti di ricerca, assegnando i punteggi in base alle performance raggiunte. La classifica premia l’ateneo veneto, che si distingue per i risultati ottenuti nel periodo considerato.

Il Bo ha conquistato il primo posto tra gli atenei statali italiani nella Valutazione della Qualità della Ricerca 2020-2024, il sistema nazionale che analizza e confronta i risultati dell’attività scientifica delle università e degli enti di ricerca. «Questo risultato descrive prima di tutto il.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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