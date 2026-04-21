Qualità della ricerca l' Università di Padova si conferma prima in Italia

L'Università di Padova si distingue nuovamente nel panorama italiano, confermandosi al primo posto tra gli atenei statali nella Valutazione della Qualità della Ricerca 2020-2024. La valutazione, che analizza i risultati dell’attività scientifica delle università e degli enti di ricerca, ha attribuito alla struttura accademica il punteggio più alto nel sistema nazionale di valutazione. Questo risultato sottolinea la posizione di rilievo dell’università nel settore della ricerca scientifica in Italia.

Il Bo ha conquistato il primo posto tra gli atenei statali italiani nella Valutazione della Qualità della Ricerca 2020-2024, il sistema nazionale che analizza e confronta i risultati dell’attività scientifica delle università e degli enti di ricerca. «Questo risultato descrive prima di tutto il.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Una raccolta di contenuti

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