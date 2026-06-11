Nel 2026, il rapporto tra giovani e religione si sta trasformando. Secondo un rapporto recente, i giovani delle generazioni Z e Alpha mostrano un interesse diverso rispetto al passato, con una diminuzione della partecipazione alle pratiche religiose tradizionali. Tuttavia, non si può parlare di crisi totale: si osserva una evoluzione nelle modalità di espressione della spiritualità, con un coinvolgimento più individuale e meno istituzionale.

La relazione tra giovani e religione nel 2026 non è in crisi assoluta a nostro modo di vedere: è legittimo parlare infatti di trasformazione. Generazione Z e Alpha reinterpretano la fede con nuovi codici, innovativi linguaggi e nuove priorità. Non lo scopriamo di certo noi. Ebbene sì, non rifiutano la spiritualità, la reinventano o meglio ancora la reintepretano, in chiave moderna, non sempre in maniera corretta (va detto!). E lo fanno nel contempo dentro un mondo digitale, dentro l’era digitalizzata, veloce, iperconnessa. Avevamo scambiato quattro chiacchiere nei giorni scorsi con un grande esperto in materia nonché stimato docente, Don Paolo da Loreto (Ancona). 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Rapporto Gen Z, Alpha e religione nel 2026: come cambia la spiritualità?

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The Burge Report: Gen Z and the Church: Lonely, Cautious, Skeptical, But... Open

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