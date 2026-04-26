il rapporto fra guerra e religione questione millenaria

La relazione tra guerra e religione è un tema che si ripropone da secoli, coinvolgendo diverse fedi e interpretazioni. Un esempio riguarda i fedeli che, pur seguendo i insegnamenti religiosi, possono approvare o benedire le armi. Nel caso del cattolicesimo, si discute spesso sul significato delle benedizioni alle armi e sulla compatibilità di questa pratica con i principi religiosi.

Il credente di una religione che afferma di seguire il Vangelo può benedire le armi? Prendiamo l’esempio del cattolicesimo. La risposta che il cattolicesimo ha dato a questa domanda è cambiata nel tempo, seguendo trasformazioni politiche, paure collettive e mutamenti del potere. Se il punto di partenza è il Vangelo, occorre ricordare che Gesù ha annunciato misericordia, perdono, amore per i nemici, invitando a riporre la spada nel fodero. Perciò, nei primi secoli, molti cristiani guardarono con sospetto il mestiere delle armi e il servizio militare. La comunità cristiana nacque come minoranza spesso perseguitata, estranea agli apparati coercitivi dello Stato.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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DARIO FABBRI E LE GUERRE DI RELIGIONE

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