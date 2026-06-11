Tredici auto da corsa sono pronte a sfidarsi nel 45° Rally dell’Appennino Reggiano, in programma questo fine settimana. La gara inizia sabato sera e si conclude domenica pomeriggio, con molti piloti locali che puntano a salire sul podio. La competizione vedrà confrontarsi vetture di alto livello, con battute a colpi di gas e sterzate.

È ormai tutto pronto per il 45° Rally dell’Appennino Reggiano in programma questo fine settimana. Pronostico quanto mai incerto per l’edizione 2026 di questa storica e iconica manifestazione: tra i ben 77 iscritti, per dare un primo valore all’evento, si notano tredici "top car", le vetture di categoria "Rally 2" (trazione integrale, 1600 cc turbo), quelle che, sulla carta, sono destinate a vincere. Nutrita la schiera di driver reggiani pronti a darsi battaglia sulle strade di casa per alzare il trofeo davanti agli amici. Punta al tris, ma anche ad un riscatto dalle ultime vicende sfortunate, il carpinetano Gianluca Tosi (nella foto), con Alessandro Del Barba alle note, sulla Skoda Fabia RS. Il primo avversario del campione uscente sarà il rubierese Antonio Rusce, con al fianco Gabriele Zanni sempre su Skoda Fabia RS, per tornare ad una vittoria che manca dal 2017. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Rally dell’Appennino: tanti i reggiani che possono puntare a salire sul gradino più alto del podio. Partenza sabato sera, arrivo domenica pomeriggio. Sarà battaglia a colpi di gas e sterzate fra tredici ’top car’

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Rally Appennino Reggiano 1995 - Campionato Italiano 2 Litri

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Questo fine settimana si svolgerà il 45° Rally Appennino Reggiano, quarto round della Coppa Rally di Zona 7, con 77 iscritti e molte vetture competitive. #Rally #Motorsport #CastelnovoMonti #Felina #Carpineti #RallyAppenninoReggiano2026 speed-live.it/10 x.com

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