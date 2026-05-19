High School Game 2026 l' istituto Marconi-Zanotti di Siderno sale sul gradino più alto del podio

Gli studenti della classe 5a I dell’istituto Marconi-Zanotti di Siderno hanno vinto la finale nazionale del High School Game. La competizione si è svolta con una sfida appassionante, culminata con la premiazione sul podio più alto. La vittoria è stata festeggiata nel corso di un evento che ha visto la partecipazione di diverse scuole provenienti da tutto il paese. La premiazione si è svolta in una cerimonia ufficiale, con la consegna del trofeo e il riconoscimento per il risultato ottenuto.

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