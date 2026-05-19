High School Game 2026 l' istituto Marconi-Zanotti di Siderno sale sul gradino più alto del podio
Gli studenti della classe 5a I dell’istituto Marconi-Zanotti di Siderno hanno vinto la finale nazionale del High School Game. La competizione si è svolta con una sfida appassionante, culminata con la premiazione sul podio più alto. La vittoria è stata festeggiata nel corso di un evento che ha visto la partecipazione di diverse scuole provenienti da tutto il paese. La premiazione si è svolta in una cerimonia ufficiale, con la consegna del trofeo e il riconoscimento per il risultato ottenuto.
Una sfida appassionante e la grande gioia di salire sul gradino più alto del podio. Coppa al cielo per gli studenti della classe 5a I dell’istituto Marconi-Zanotti di Siderno in provincia di Reggio Calabria che si aggiudicano la finale nazionale del High School Game.Doxing, cyberbaiting, stalking. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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