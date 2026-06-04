Domani si chiudono le iscrizioni al 45° Rally Appennino Reggiano, in programma il 13 e 14 giugno. La gara, quarta tappa della stagione, si svolge nella zona 6 e coinvolge piloti reggiani pronti a competere. Tra i partecipanti, uno dei favoriti è Rusce, che mira a ottenere la vittoria. La competizione rappresenta una delle sfide più note del rally locale.

La Coppa Rally di Zona 6 è pronta ad affrontare una delle sue sfide più iconiche, il 45° Rally Appennino Reggiano in programma il 13 e 14 giugno, quarto round della stagione, le cui iscrizioni si chiudono domani. Dopo le ultime prove, comanda la classifica il giovane piacentino Christian Tiramani, con al fianco l’esperto Sauro Farnocchia, su una Skoda Fabia, a quota 24 punti, appaiati allo scaligero Mattia Scandola, con Gonella. Pronti a dare battaglia i driver reggiani che vogliono fare bella figura sulle strade di casa. Il rubierese Antonio Rusce, secondo lo scorso anno, su Skoda e con Zanni al fianco, arrivano carichi dalle recenti belle prestazioni nel Campionato Italiano e dalla vittoria al "Città di Modena". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Rally dell’Appennino: domani si chiudono le iscrizioni. Piloti reggiani pronti a dar battaglia. Rusce stavolta vuole vincere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Piloti Sipontini pronti per il 5°Rally Costa del Gargano

Domani è la Giornata Mondiale dell’Acqua 2026: il tema dell’uguaglianza si coniuga con le attività dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino MeridionaleDomani si celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua 2026, un’occasione per sensibilizzare sull’importanza della risorsa idrica.

Temi più discussi: Il 5 giugno chiudono le iscrizioni al 45° Rally Appennino Reggiano; Rally Appennino Reggiano: il quarto round della Coppa di Zona 6; Rally Appennino Reggiano numero 45: ecco i caratteri delle sfide; Torna il Rally Appennino Reggiano: 45 edizioni di passione sulle strade di montagna.

Rally dell’Appennino: domani si chiudono le iscrizioni. Piloti reggiani pronti a dar battaglia. Rusce stavolta vuole vincereLa Coppa Rally di Zona 6 è pronta ad affrontare una delle sue sfide più iconiche, il 45° Rally ... msn.com

Rally dell’Appennino, sale l’attesa. Tutto pronto, il via sabato alle 20Rombano i motori in vista del quarantaquattresimo Rally dell’Appennino Reggiano, in programma questo weekend, secondo round della Coppa Rally di zona 6 e la macchina organizzatrice sta definendo gli ... ilrestodelcarlino.it