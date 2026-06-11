Il 6 giugno si è svolta a Capurso la quinta edizione del Trofeo “Città di Capurso”, un evento di boxe organizzato dal tecnico Marco Boezio. La Quero-Chiloiro ha ottenuto sei vittorie tra i dilettanti, mentre nel settore professionistico si è imposto un atleta con successo nel derby. La manifestazione si è tenuta in Piazza Matteotti, nel centro della città, con incontri che hanno visto protagonisti vari atleti.

Tarantini Time Quotidiano Piazza Matteotti, nel cuore di Capurso, ha ospitato lo scorso 6 giugno la quinta edizione del Trofeo “Città di Capurso”, appuntamento dedicato alla boxe organizzato dal tecnico Marco Boezio, ex professionista della Quero-Chiloiro e due volte sfidante al titolo italiano. La riunione pugilistica ha proposto due incontri professionistici e nove match dilettantistici, con una significativa presenza della Quero-Chiloiro, che ha chiuso la serata con sei vittorie nei confronti tra i dilettanti. L’incontro principale della manifestazione ha visto affrontarsi in un derby tutto interno alla scuderia Quero i mediomassimi Christian Ressa e Andrea Ottomano. Il confronto è nato all’ultimo momento dopo il forfait dell’inglese Jordan Latimer, inizialmente previsto come avversario di Ressa. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Quero-Chiloiro protagonista al Trofeo “Città di Capurso”: sei vittorie tra i dilettanti e successo di Ottomano nel derby professionistico

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