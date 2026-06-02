Sparring-Io giovani talenti sul ring | la Quero-Chiloiro cerca il pass per il Trofeo CONI
Giovani talenti pugliesi si preparano a salire sul ring per il Trofeo CONI. La Quero-Chiloiro, squadra locale, cerca di ottenere la qualificazione in questa competizione nazionale di boxe giovanile. L’evento rappresenta uno degli appuntamenti più importanti della stagione per la disciplina, con numerosi giovani atleti pronti a confrontarsi in match che potrebbero segnare un punto di svolta nelle loro carriere.
Tarantini Time Quotidiano La boxe giovanile pugliese è pronta a salire sul ring per uno degli appuntamenti più importanti della stagione. Martedì 2 giugno la palestra della Pugilistica Rodio, all’interno del PalaMelfi di Brindisi, ospiterà la fase regionale di Sparring-Io, manifestazione organizzata dalla Quero-Chiloiro in collaborazione con la società brindisina. Una giornata interamente dedicata ai giovani pugili che, oltre a confrontarsi sul piano sportivo, avranno l’opportunità di conquistare la qualificazione al Trofeo CONI, la prestigiosa manifestazione nazionale in programma in Puglia il prossimo ottobre. L’evento rappresenta uno dei... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
Notizie e thread social correlati
Quero-Chiloiro protagonista a Matera: tre vittorie e due pariLa Quero-Chiloiro Taranto ha partecipato a un evento di pugilato a Matera domenica 15 marzo, organizzato in collaborazione con la Pegasus Gym &...
Giovani talenti Greta all’Hair Ring Award . Acconciatrice emergente e creativaGreta Frigo, allieva del quarto anno del corso gratuito di acconciatura presso la Scuola dei Mestieri di Ecipa Futuro Umbria, ha preso parte all’Hair...