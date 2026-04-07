Da Cellamare a Capurso in marcia per la legalità | sei Comuni uniti nel ricordo delle vittime innocenti di mafia

Sei comuni si sono mossi insieme in una marcia collettiva per ricordare le vittime innocenti di mafia. La manifestazione ha coinvolto cittadini di diverse località, che hanno percorso le strade dei rispettivi territori uniti dall’obiettivo di mantenere vivo il ricordo e promuovere la legalità. L’evento si è svolto senza incidenti, con partecipanti di tutte le età che hanno camminato per esprimere il loro impegno civile.

La manifestazione, promossa dal presidio Libera 'Giuseppe Mizzi' di Cellamare, in programma sabato 11 aprile: "La legalità cammino quotidiano da fare insieme" Cittadini in marcia nel ricordo delle vittime innocenti di mafia, per diffondere un messaggio di legalità e di impegno civile. L'iniziativa, in programma sabato prossimo, 11 aprile, coinvolge Comuni di Cellamare, Capurso, Triggiano, Valenzano, Rutigliano e Mola di Bari, uniti sotto l'egida di Avviso Pubblico. Il cammino della memoria avrà inizio alle 15 da Cellamare, con partenza dalla Chiesetta San Michele (Corso Roma) e la benedizione di don Alessandro. Alle 16, il raduno si sposterà allo Stadio dell’Amicizia di Capurso, per poi proseguire in marcia verso Piazza Umberto I. 🔗 Leggi su Baritoday.it Memoria e legalità, a Fontanelle una giornata dedicata alle vittime di mafia nel ricordo di LivatinoUn momento di memoria e impegno civile nel quartiere di Fontanelle per ricordare le vittime innocenti della mafia. Leggi anche: Libera Avellino, i giovani e la memoria delle vittime innocenti di mafia Argomenti più discussi: Comuni in marcia per la legalità. L'11 aprile il presidio di Libera Cellamare e le istituzioni locali insieme per ricordare le vittime di mafia; Capurso al centro dello sport italiano: a ottobre il Trofeo Coni arriva per la prima volta in Puglia. Omicidio a Capurso dopo la rissa: riparte da zero il processo per Canonico. La Corte d'assise non è competente sulla materiaLa Corte d’assise non è competente sulla materia. Così riparte da zero il processo che vede imputato, al tribunale di Bari, Renato Canonico. L’uomo risponde di rissa mentre il figlio, Pietro, che ha ... quotidianodipuglia.it Capurso, camion contro bar distrugge un lato di palazzina: tragedia sfiorata, non ci sono feritiCAPURSO - Tragedia sfiorata a Capurso dove, alle prime luci dell'alba, un camion compattatore si è schiantato contro una palazzina, all'incrocio tra via Cellamare e via Aldo Moro. Nel dettaglio, il ... lagazzettadelmezzogiorno.it A Cellamare, purtroppo, non tutti i crociferi sono partiti, la pioggia ha bloccato il giro per gli altarini sparsi nelle vie del paese e chi era partito è stato fatto rientrare subito, l'asfalto era scivoloso ed è stato ritenuto troppo pericoloso. - facebook.com facebook Sbalzi di tensione e caldaie rotte, l'incubo dei residenti a Cellamare: "Danni continui" x.com