Queerstorming una storia giornalistica e politica in 100 copertine

Da cms.ilmanifesto.it 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sabato 13 giugno alle 19:00, presso Riccio Capriccio in via dei Sabelli 66 a Roma, si terrà la presentazione del volume «Queerstorming. Una storia giornalistica e politica in 100 copertine». L’evento si svolge durante il SanLo Pride.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nell’ambito degli eventi del SanLo Pride, sabato 13 giugno, alle ore 19:00, da Riccio Capriccio in via dei Sabelli 66 a Roma, la presentazione del volume «Queerstorming. 100 prime pagine rivoluzionarie» (edito da All Around), a cura della associazione Angelessa, fondata a maggio 2026 «per custodire e far brillare – ancora – la voce, le idee e il pensiero di Angela Azzaro». «L’emancipazione di classe o era anche liberazione, dei corpi, dei desideri, dei diritti, dell’immaginario, o non era», scrivono Monia Cappuccini e Emanuela Del Frate nella introduzione. Ma questo libro, continuano, è soprattutto «la storia di una piccola grande avventura editoriale». E a scorrere i nomi di questa... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

queerstorming una storia giornalistica e politica in 100 copertine
© Cms.ilmanifesto.it - «Queerstorming», una storia giornalistica e politica in 100 copertine
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Sanremo, 100 copertine d’arte: la mostra dei divani leggendariA Sanremo si apre una mostra dedicata a cento copertine d’arte ispirate a divani leggendari.

Silvia Salis, copertine e polemiche: la costruzione (mediatica) di una leaderSilvia Salis è diventata protagonista di numerose discussioni online, grazie alla sua presenza sui social e alle sue apparizioni pubbliche.

Argomenti più discussi: Queerstorming, storia di una piccola grande rivoluzione; Queerstorming, cento prime pagine rivoluzionarie in nome di Angela Azzaro; Queerstorming, la rivoluzione dei corpi è una tempesta; Cento prime pagine del settimanale Queer per ricordare la giornalista Angela Azzaro.

queerstorming una storia giornalisticaQueerstorming, la rivoluzione dei corpi è una tempestaUn libro, pubblicato da All Around, raccoglie cento prime pagine di Queer, inserto domenicale del quotidiano Liberazione uscito tra il 2005 e il 2006, rivoluzionario per i temi, dai femminicidi ai dir ... editorialedomani.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web