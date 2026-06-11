Nell’ambito degli eventi del SanLo Pride, sabato 13 giugno, alle ore 19:00, da Riccio Capriccio in via dei Sabelli 66 a Roma, la presentazione del volume «Queerstorming. 100 prime pagine rivoluzionarie» (edito da All Around), a cura della associazione Angelessa, fondata a maggio 2026 «per custodire e far brillare – ancora – la voce, le idee e il pensiero di Angela Azzaro». «L’emancipazione di classe o era anche liberazione, dei corpi, dei desideri, dei diritti, dell’immaginario, o non era», scrivono Monia Cappuccini e Emanuela Del Frate nella introduzione. Ma questo libro, continuano, è soprattutto «la storia di una piccola grande avventura editoriale». E a scorrere i nomi di questa... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - «Queerstorming», una storia giornalistica e politica in 100 copertine

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sanremo, 100 copertine d’arte: la mostra dei divani leggendariA Sanremo si apre una mostra dedicata a cento copertine d’arte ispirate a divani leggendari.

Silvia Salis, copertine e polemiche: la costruzione (mediatica) di una leaderSilvia Salis è diventata protagonista di numerose discussioni online, grazie alla sua presenza sui social e alle sue apparizioni pubbliche.

Argomenti più discussi: Queerstorming, storia di una piccola grande rivoluzione; Queerstorming, cento prime pagine rivoluzionarie in nome di Angela Azzaro; Queerstorming, la rivoluzione dei corpi è una tempesta; Cento prime pagine del settimanale Queer per ricordare la giornalista Angela Azzaro.

Queerstorming, la rivoluzione dei corpi è una tempestaUn libro, pubblicato da All Around, raccoglie cento prime pagine di Queer, inserto domenicale del quotidiano Liberazione uscito tra il 2005 e il 2006, rivoluzionario per i temi, dai femminicidi ai dir ... editorialedomani.it