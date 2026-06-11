Queerstorming una storia giornalistica e politica in 100 copertine
Sabato 13 giugno alle 19:00, presso Riccio Capriccio in via dei Sabelli 66 a Roma, si terrà la presentazione del volume «Queerstorming. Una storia giornalistica e politica in 100 copertine». L’evento si svolge durante il SanLo Pride.
Nell’ambito degli eventi del SanLo Pride, sabato 13 giugno, alle ore 19:00, da Riccio Capriccio in via dei Sabelli 66 a Roma, la presentazione del volume «Queerstorming. 100 prime pagine rivoluzionarie» (edito da All Around), a cura della associazione Angelessa, fondata a maggio 2026 «per custodire e far brillare – ancora – la voce, le idee e il pensiero di Angela Azzaro». «L’emancipazione di classe o era anche liberazione, dei corpi, dei desideri, dei diritti, dell’immaginario, o non era», scrivono Monia Cappuccini e Emanuela Del Frate nella introduzione. Ma questo libro, continuano, è soprattutto «la storia di una piccola grande avventura editoriale». E a scorrere i nomi di questa... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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Argomenti più discussi: Queerstorming, storia di una piccola grande rivoluzione; Queerstorming, cento prime pagine rivoluzionarie in nome di Angela Azzaro; Queerstorming, la rivoluzione dei corpi è una tempesta; Cento prime pagine del settimanale Queer per ricordare la giornalista Angela Azzaro.
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