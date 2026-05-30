A Sanremo si apre una mostra dedicata a cento copertine d’arte ispirate a divani leggendari. Le opere sono state create da diversi artisti, che hanno reinterpretato il simbolo del divano attraverso tecniche e stili differenti. I disegni originali sono stati trasformati in quadri e installazioni, mantenendo i dettagli distintivi di ciascun design. La mostra espone anche le fasi di lavorazione e i diversi approcci artistici adottati.

? Domande chiave Come sono stati trasformati i disegni originali in opere d'arte?. Chi sono gli autori che hanno reinterpretato il simbolo del divano?. Perché le copertine sono state esposte senza i loghi della rivista?. Dove è già stata presentata questa collezione itinerante di illustrazioni?.? In Breve Mostra itinerante già presentata a Saint-Just-le-Martel nel 2021 e a Lucca.. Allestimento curato da Laura Lapis con disegni originali dal numero zero al centesimo.. Rivista fondata nel 2012 e premiata Pino Zac nel 2017.. Percorso espositivo presso il Casinò di Sanremo aperto fino al 7 giugno 2026.. La mostra itinerante Catalogo dei divani leggendari – Le copertine di Buduàr messe a nudo resta aperta al pubblico presso il Casinò di Sanremo fino al 7 giugno 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanremo, 100 copertine d’arte: la mostra dei divani leggendari

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INAUGURAZIONE MOSTRA DEDICATA A BUDUAR SANREMO

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