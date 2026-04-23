Silvia Salis copertine e polemiche | la costruzione mediatica di una leader

Silvia Salis è diventata protagonista di numerose discussioni online, grazie alla sua presenza sui social e alle sue apparizioni pubbliche. È conosciuta come sindaca di una grande città e ha attirato l’attenzione anche nel mondo della musica, collaborando con artisti internazionali del genere techno. La sua figura è spesso al centro di polemiche e dibattiti, alimentati dai media e dai commenti dei cittadini.

E alla fine arriva Silvia. Silvia Salis, naturalmente, la sindaca di Genova, citatissima su Internet e non solo, animatrice di musica techno per interposta Charlotte de Witte. È alla guida del suo Comune da neanche un anno ma già se ne tracciano traiettorie governative pazzesche: leader dell’opposizione, prossima sfidante di Giorgia Meloni, e allora perché no, presidente del Consiglio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Silvia Salis (@silviasalis) L’impronta di Renzi. La politica è in mano alla comunicazione; la politica è morta, viva la politica! Spadroneggia l’agnolettismo, nel senso di Marco Agnoletti, potente spin doctor di Salis e non solo, ex portavoce di Matteo Renzi.🔗 Leggi su Lettera43.it

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Così la sindaca di Genova, Silvia #Salis, in una lunga intervista a Vanity Fair. E sulle quote rosa dice: “Alimentano un ciclo positivo. Senza quote destinate alle dirigenti sportive, per esempio, io difficilmente avrei avuto un ruolo nel Coni”. @politikosit x.com