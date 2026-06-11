Qatar-Svizzera Mondiali 13-06-2026 ore 21 | 00 | formazioni convocati quote pronostici La squadra di Yakin vuole cominciare bene

Da infobetting.com 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La partita tra Qatar e Svizzera si giocherà il 13 giugno 2026 alle 21:00, aprendo il primo sabato notte dei Mondiali. Entrambe le squadre sono inserite nel girone B, che include anche Bosnia e Canada. La selezione svizzera punta a partire con una vittoria, mentre non sono ancora stati comunicati i convocati ufficiali o le quote di scommessa.

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Il primo sabato notte mondiale vedrà protagoniste il Qatar e la Svizzera, due squadre inserite nel girone B, insieme a Bosnia e Canada. La nazionale elvetica è guidata da Yakin da tanto tempo, è solida e ha buone possibilità di primeggiare nel gruppo: per farlo vorrà sicuramente iniziare bene contro gli asiatici, che sperano di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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Qatar - Svizzera Sab 13/06/2026 H.21:00

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