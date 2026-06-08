La partita inaugurale del Mondiale 2026 tra Messico e Sudafrica si giocherà giovedì alle 21:00. Il Messico ha disputato alcune partite di preparazione prima dell’inizio del torneo. Le formazioni e i convocati sono stati annunciati, ma i dettagli sui giocatori e le quote non sono ancora stati ufficializzati. I pronostici indicano una sfida equilibrata, con entrambe le nazionali pronte a scendere in campo per l’esordio nel torneo.

Il Messico ha disputato alcune buone partite di preparazione al Mondiale 2026 nel quale esordirà giovedì contro il Sudafrica. Dopo il successo poco indicativo contro una sorta di Ghana B, e comunque con alcune defezioni, sono arrivate altre due vittorie contro Australia e Serbia, quest’ultima per 5-1 in rimonta. I Bafana Bafana invece hanno deciso. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Infobetting.com - Messico-Sudafrica (Mondiali, 11-06-2026 ore 21:00): formazioni, convocati, quote, pronostici. La partita inaugurale è sempre speciale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Messico - Sudafrica Gio 11/06/2026 H.21:00

Notizie e thread social correlati

Girona-Villarreal (lunedì 06 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Partita aperta in CatalognaLunedì 6 aprile 2026 alle 21:00 si giocherà l’ultimo incontro della giornata di Liga tra Girona e Villarreal.

Girona-Villarreal (lunedì 06 aprile 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Partita aperta in CatalognaLunedì sera alle 21:00 si gioca l’ultimo match della giornata di Liga, con il Girona che riceve il Villarreal allo stadio di Montilivi.

Temi più discussi: Mondiali 2026: calendario completo, tutte le partite con orario italiano, dove vedere in diretta tv e streaming · Calcio; Messico-Sudafrica: orario, dove vederla in TV e streaming; Coppa del Mondo FIFA 2026, tutti i dettagli e le informazioni sui Mondiali in Canada-Usa-Messico; Calcio, Mondiali: l’11 giugno al via con Messico-Sudafrica.

Calcio, #Mondiali: l’11 giugno al via con Messico-Sudafrica x.com

Realisticamente, quali sono le possibilità per un biglietto last minute per Messico vs. Sudafrica all'Azteca? reddit

Calcio, Mondiali: l’11 giugno al via con Messico-SudafricaRoma, 6 giu. (askanews) – Sarà la sfida tra Messico e Sudafrica, in programma giovedì 11 giugno nello storico stadio Azteca di Città del Messico, ad aprire ufficialmente i Mondiali 2026. Inizia così l ... askanews.it

Mondiali 2026, Gruppo A: Messico grande favorito. Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca sognano il colpoMessico, Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca nel Gruppo A dei Mondiali 2026: calendario, rose, stelle e quote ... affaritaliani.it