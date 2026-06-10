Il Messico affronterà il Sudafrica giovedì alle 21:00 nella partita d’esordio del Mondiale 2026. La squadra ha disputato alcune amichevoli di preparazione prima dell’esordio. Le formazioni ufficiali e i convocati non sono ancora stati comunicati. Le quote e i pronostici indicano una possibile vittoria del Messico, che punta a partire con il piede giusto nel torneo.

Il Messico ha disputato alcune buone partite di preparazione al Mondiale 2026 nel quale esordirà giovedì contro il Sudafrica. Dopo il successo poco indicativo contro una sorta di Ghana B, e comunque con alcune defezioni, sono arrivate altre due vittorie contro Australia e Serbia, quest’ultima per 5-1 in rimonta. I Bafana Bafana invece hanno deciso. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Messico-Sudafrica (Mondiali, 11-06-2026 ore 21:00): formazioni, convocati, quote, pronostici. “El Tri” vuole partire col piede giusto

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Messico - Sudafrica Gio 11/06/2026 H.21:00

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