punto da un calabrone mentre lavora gravissimo un giardiniere

Notizia in breve

Un giardiniere di 59 anni è stato colpito da uno shock anafilattico mentre lavorava. È stato trasportato in ospedale, dove si trova in condizioni gravissime e in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva. L’episodio si è verificato ieri mattina mentre era impegnato nelle sue mansioni. La causa dell’allergia non è stata ancora chiarita.