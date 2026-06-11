Punto da un calabrone mentre lavora gravissimo un giardiniere
Un giardiniere di 59 anni è stato colpito da uno shock anafilattico mentre lavorava. È stato trasportato in ospedale, dove si trova in condizioni gravissime e in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva. L’episodio si è verificato ieri mattina mentre era impegnato nelle sue mansioni. La causa dell’allergia non è stata ancora chiarita.
CAPANNORI – Si trova ricoverato in gravissime condizioni e in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Luca un giardiniere di 59 anni, colto da un improvviso shock anafilattico nella mattinata di ieri. L’uomo è stato ripetutamente punto da un insetto, con ogni probabilità un calabrone, mentre si trovava all’aperto intento a svolgere alcuni lavori di manutenzione del verde all’interno di una proprietà privata nel territorio comunale di Capannori. Il dramma si è consumato in pochi istanti: subito dopo la puntura dell’insetto, il cinquantanovenne ha avvertito un forte malessere, sviluppando una violentissima e rapidissima reazione allergica che gli ha fatto perdere conoscenza. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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Giardiniere punto da insetto mentre lavora, è in prognosi riservata. Lucca, forse lo ha colpito un calabrone. Ricoverato in terapia intensiva #ANSA x.com
Punto da un calabrone: è ricoverato in terapia intensiva facebook
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