Un uomo è stato trasportato in terapia intensiva dopo aver subito una puntura di un calabrone. L’incidente è avvenuto questa mattina a Capannori, in provincia di Lucca. La persona coinvolta ha riportato reazioni allergiche gravi e si trova sotto osservazione medica. Non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni attuali. La puntura di calabrone ha causato un pronto intervento da parte dei soccorritori.

Capannori (Lucca), 10 giugno 2026 – Momenti di grande paura nella tarda mattinata di oggi, 10 giugno, a Capannori in provincia di Lucca. Un giardiniere è stato colto da malore a seguito della puntura di un calabrone. L'uomo stava effettuando dei lavori di manutenzione all'interno di un'area verde quando è stato punto dall’insetto, sviluppando nel giro di pochi minuti una violentissima reazione allergica. Trasferito in terapia intensiva. I soccorsi sono scattati immediatamente. I sanitari del 112, giunti sul posto, hanno prestato le prime cure all'uomo, le cui condizioni sono apparse subito critiche. Il giardiniere è stato trasportato d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Lucca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Punto da un calabrone, finisce in terapia intensiva

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