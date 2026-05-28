Un operaio di 48 anni è stato colpito da un proiettile mentre lavorava in un terreno agricolo. È stato raggiunto da un colpo partito da un fucile da caccia e si trova in condizioni gravi, anche se non in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi e il lavoratore è stato ricoverato in ospedale. Le forze dell'ordine stanno indagando sulla dinamica dell'accaduto.

Prato, 28 maggio 2026 – Non sarebbe in pericolo di vita, ma è comunque ricoverato in gravi condizioni l’operaio di 48 anni, di origine rumena, colpito nella mattinata di oggi, giovedì 28 maggio, da un colpo di arma da fuoco. L’uomo si trovava a bordo di un trattore e stava lavorando su un terreno agricolo nella zona di Prato, quando si è accorto di essere stato ferito. Cosa è successo. Il 48enne era al lavoro nella zona della Bogaia, al confine tra Prato e Poggio a Caiano. Il ferito, dipendente di una cooperativa impegnata in lavori di manutenzione vicino all'argine, a un certo punto si è accorto di essere stato colpito all’addome ed ha chiamato i soccorsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Colpito da un proiettile mentre lavora in un terreno agricolo: “Sparo partito da un fucile da caccia”

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Coltivatori diretti e diritto di prelazione su terreni

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I proiettili attraversano davvero tutto? reddit