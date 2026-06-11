A Belfast si sono verificati scontri per la seconda notte consecutiva, con manifestanti che hanno dato fuoco a oggetti e lanciato pietre e bottiglie contro le forze dell’ordine. La polizia ha risposto con cannoni ad acqua per disperdere la folla. Nessun dettaglio su feriti o arresti è stato comunicato. La situazione resta tesa nel centro della città, con le forze di sicurezza che continuano a monitorare gli sviluppi.

Seconda notte di proteste anti-immigrazione e scontri a Belfast, in Irlanda del Nord. La polizia ha usato cannoni ad acqua, mentre i manifestanti davano fuoco a oggetti e lanciavano mattoni sassi e bottiglie contro gli agenti. Gli agenti, in tenuta anti-sommossa, sono stati presi di mira da un gruppo di dimostranti che lanciava mattoni, bottiglie e pezzi di legno. Le proteste sono scoppiate dopo che un uomo sudanese di circa 30 anni, identificato come Hadi Alodid, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio per il brutale accoltellamento in strada di un uomo di circa 40 anni, Stephen Ogilvie, che a seguito dell’aggressione ha perso l’occhio sinistro e ha riportato ferite al collo e alla schiena. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Proteste anti-migranti a Belfast, seconda notte di scontri in città

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Belfast memanas, penikaman picu gelombang protes anti-imigrasi

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