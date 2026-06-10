Martedì sera a Belfast, uomini con il volto coperto hanno dato fuoco a diverse case che si ritenevano ospitare immigrati, bruciato bidoni della spazzatura e un autobus, e lanciato oggetti contro le forze dell’ordine. Diverse abitazioni sono state danneggiate durante le proteste anti-immigrazione. La polizia ha risposto con interventi per disperdere i manifestanti. Nessuna informazione su feriti o arresti è stata comunicata.

Martedì sera a Belfast, nell’Irlanda del Nord, uomini a volto coperto hanno dato fuoco a diverse abitazioni che ritenevano ospitassero immigrati, hanno bruciato bidoni della spazzatura e un autobus e hanno lanciato oggetti contro la polizia. I politici di entrambe le parti del governo di coalizione hanno condannato la violenza. Le proteste anti-immigrati sono state incoraggiate online da attivisti di estrema destra dopo che un cittadino sudanese ha accoltellato un uomo in strada. Il 30enne è stato incriminato per tentato omicidio. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Belfast, case danneggiate dopo una notte di proteste anti-immigrazione

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The Belfast Blitz Remembered 85 Year Later by Street Artist Dank at Glenvale St Woodvale Road

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