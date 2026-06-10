A Belfast, nelle ultime ore, si sono verificati atti di violenza e incendi dolosi legati a proteste anti-migranti. Il leader del partito ha condannato gli episodi, definendoli ingiustificati. Non sono stati forniti dettagli sui responsabili o sulla portata dei danni. La polizia ha riferito di aver intervenuto per contenere le manifestazioni e ripristinare l’ordine pubblico. Nessuna persona è stata segnalata come ferita o arrestata fino a questo momento.

“Gli atti di violenza e gli incendi dolosi (a Belfast) sono del tutto ingiustificati”. Lo ha detto il primo ministro britannico Keir Starmer parlando in Parlamento condannando le violente proteste contro i migranti avvenute a Belfast, in Irlanda del Nord, dopo che un cittadino sudanese ha accoltellato per strada un uomo di circa 40 anni. In precedenza aveva affermato: “La gente è giustamente sconvolta dal terribile attentato avvenuto lunedì sera a Belfast Nord. L’uomo arrestato è comparso questa mattina davanti al tribunale di Belfast ed è stato incriminato”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Proteste anti-migranti a Belfast, Starmer: "Atti di violenza e incendi ingiustificati"

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Belfast, violenze nelle proteste anti-migranti. Starmer: Del tutto ingiustificate

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