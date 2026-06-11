Pronostico USA-Paraguay | la pressione è tutta sui padroni di casa

La partita tra USA e Paraguay si disputerà nella notte tra venerdì e sabato alle 03:00 ora italiana, nella prima giornata del girone del Mondiale 2026. La gara si svolge in un contesto in cui gli Stati Uniti sono considerati i padroni di casa. Sono disponibili statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

USA-Paraguay è una partita della prima giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca nella notte tra venerdì e sabato alle 03:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Il gruppo D, quello in cui sono stati sorteggiati gli USA padroni di casa, è probabilmente il più equilibrato del Mondiale. Lo sostiene anche il famigerato ranking FIFA: tra la selezione statunitense, diciassettesima in graduatoria e con il piazzamento migliore, e il Paraguay quarantesimo ci sono appena 24 posizioni. In mezzo la Turchia ventiduesima e l’Australia ventisettesima. Difficile, dunque, prevedere se avremo una vera e propria dominatrice e chi farà flop non riuscendo neppure a passare la fase a gironi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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