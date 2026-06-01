Pronostico Galles-Ghana | la pressione è tutta sulle Black Stars

L'amichevole tra Galles e Ghana si gioca martedì alle 20:45. La partita è valida per un confronto tra le nazionali, con attenzione sulla squadra africana, che si trova sotto pressione. Sono disponibili notizie, statistiche, formazioni probabili, oltre a dettagli su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.

Galles-Ghana è un’amichevole e si gioca martedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Il Galles non è riuscito a qualificarsi a quello che sarebbe stato il secondo Mondiale consecutivo dopo la dimenticabile apparizione a Qatar 2022. I britannici, arrivati secondi dietro al Belgio nel girone di qualificazione – soltanto 2 punti di differenza – sono stati sorpresi dalla Bosnia, poi giustiziera anche dell’Italia, nel primo round dei playoff dello scorso marzo. Una sconfitta amara, maturata al termine di una drammatica lotteria di rigori e davanti a un Cardiff City Stadium incredulo. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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