Martedì alle 21:00 si disputa il match tra Catanzaro e Avellino, valido per il turno preliminare dei playoff di Serie B. La partita si svolge allo stadio di casa dei calabresi, con le formazioni che si preparano a sfidarsi in una sfida decisiva per l’accesso alla fase successiva dei playoff. Sono disponibili notizie, statistiche e probabili formazioni, oltre a dettagli su diretta televisiva e streaming.

Catanzaro-Avellino è una partita valida per il turno preliminare dei playoff di Serie B e si gioca martedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Il Catanzaro ormai fa presenza fissa ai playoff di Serie B. Da quando i calabresi hanno riconquistato la serie cadetta, nel 2023, sono sempre riusciti a chiudere tra le prime 8 e a giocare la postseason, nonostante tre allenatori diversi. L’esperienza accumulata rappresenterà dunque un vantaggio non indifferente per una squadra che, pur non spendendo quanto una big, ha già dimostrato di essere una mina vagante. Con Alberto Aquilani al timone i...🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Catanzaro-Avellino: la pressione è tutta sui calabresi

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