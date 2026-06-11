promozione il riccione di gurini prende forma difesa rinforzata con lambertini

Il Riccione ha iniziato la preparazione con una difesa rafforzata grazie all’arrivo di un nuovo difensore. La squadra si presenta con un mix di giocatori confermati e nuovi innesti, sotto la guida di un tecnico che ha rinnovato il proprio incarico. La formazione sta definendo i dettagli per affrontare la stagione, puntando a migliorare le performance rispetto all’anno precedente.

Il Riccione riparte con un progetto che prende forma tra continuità, nuovi innesti e una guida tecnica rinnovata. La novità più significativa riguarda infatti la panchina, affidata a Danilo Gurini, chiamato a dare identità e stabilità a un gruppo che punta a crescere passo dopo passo, valorizzando giovani e mantenendo al tempo stesso un nucleo di giocatori già rodato. Sul fronte mercato il primo volto nuovo è quello di Leonardo Lambertini, difensore centrale classe 2003. Cresciuto nel settore giovanile del Bologna e passato poi al Corticella, il giovane difensore arriva a Riccione dopo un percorso di crescita costante tra giovanili ed esperienze nei campionati dilettantistici. Alto 190... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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