Prezzo dei carburanti benzina a 1.781 diesel a 2.146 La provincia più cara è Bolzano

Oggi, i prezzi dei carburanti in Italia segnano 1,781 euro per la benzina e 2,146 euro per il diesel. La provincia con i costi più elevati è Bolzano. Ricordiamo che ogni giorno, a partire dalle 8.30, QuiFinanza fornisce aggiornamenti sul prezzo dei carburanti nelle diverse regioni italiane.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.781 per la benzina, 2.146 per il diesel, 0.807 per il gpl, 1.598 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 17 aprile 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 2.140 Benzina SELF 1.780 GPL SERVITO 0.793 Metano SERVITO 1.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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