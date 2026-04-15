Prezzo dei carburanti benzina a 1.788 diesel a 2.162 La provincia più cara è Bolzano

Ogni giorno, a partire dalle 8:30, QuiFinanza fornisce aggiornamenti sul prezzo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Attualmente, il prezzo della benzina si attesta a 1,788 euro al litro, mentre quello del diesel è a 2,162 euro. Tra le province, quella con i costi più elevati è Bolzano. Questi dati vengono pubblicati quotidianamente per informare gli automobilisti sui rincari e le variazioni di prezzo.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.788 per la benzina, 2.162 per il diesel, 0.804 per il gpl, 1.598 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 15 aprile 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 2.151 Benzina SELF 1.785 GPL SERVITO 0.790 Metano SERVITO 1.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzo dei carburanti, benzina a 1.788, diesel a 2.162. La provincia più cara è Bolzano Leggi anche: Prezzo dei carburanti, benzina a 1.793, diesel a 2.176. La regione più cara è Bolzano Prezzo dei carburanti fuori controllo, dalla benzina al diesel scattano nuovi aumentiDopo un mese di guerra in Iran, fare il pieno alla propria automobile diventa sempre più amaro.