Le iscrizioni al Premio Simona Cigana sono aperte fino al 10 luglio. Le domande chiave riguardano come i servizi segnalati dagli utenti possano partecipare alla competizione e quali lingue minoritarie siano ammesse per la partecipazione al concorso. Non sono stati forniti dettagli specifici su criteri di partecipazione o restrizioni linguistiche oltre a quelle minoritarie. La partecipazione è rivolta a servizi e contenuti in lingue minoritarie, secondo le regole del bando.

? Domande chiave? In Breve Scade il 10 luglio il termine per partecipare alla 17ª edizione del Premio Simona Cigana. Il Circolo della Stampa di Pordenone ha fissato la scadenza per le iscrizioni al concorso nazionale Premio Simona Cigana entro il prossimo 10 luglio. Gli autori devono inviare i lavori pubblicati tra il 1° luglio 2025 e il 30 giugno 2026 per competere in questa edizione. Il premio mira a celebrare la memoria di Simona Cigana, professionista di Aviano scomparsa prematuramente durante il pieno della sua attività nell’informazione. La partecipazione al concorso non comporta alcun costo per i concorrenti. Le iscrizioni sono gratuite e devono essere effettuate dai singoli autori seguendo le modalità stabilite dal regolamento ufficiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Premio Simona Cigana: iscrizioni aperte fino al 10 luglio

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