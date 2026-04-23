Premio Storie di alternanza e competenze 2026 | iscrizioni aperte fino al 9 ottobre nuova menzione sull’intelligenza artificiale

Le iscrizioni per il Premio “Storie di alternanza e competenze” 2026 sono aperte fino al 9 ottobre. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato questa novità il 22 aprile 2026, annunciando anche l’introduzione di una nuova menzione dedicata all’intelligenza artificiale. Il riconoscimento è promosso da Unioncamere e dalle Camere di commercio, con il coinvolgimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha annunciato, con comunicato del 22 aprile 2026, un aggiornamento del Premio Storie di alternanza e competenze, promosso da Unioncamere e dalle Camere di commercio in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Torna il premio letterario “Città di Ladispoli”: iscrizioni aperte fino al 5 ottobreLadispoli, 19 febbraio 2026 – Il mondo della cultura torna a guardare verso il litorale laziale. Intelligenza artificiale a scuola, bando da 100 milioni: candidature aperte fino al 17 aprileIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato un avviso da 100 milioni di euro per l’avvio di un piano nazionale di formazione sull’uso... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Dal 20 Aprile al 9 Ottobre 2026 - Premio Storie di alternanza e competenze — Italiano; Fino al 12 Maggio 2026 aperte le iscrizioni alla terza edizione di Donne in digitale — Italiano; Il lavoro ed il territorio. Industria ancora incerta: A crescere è il turismo; Lavoro, secondo trimestre stabile per Pisa e provincia: tanti posti offerti nel settore agricolo. Torna il premio 'Storie di alternanza e competenze'Torna anche nel 2025 il premio Storie di alternanza e competenze, che valorizza la transizione scuola-lavoro. C'è tempo fino alle ore 17.00 del 10 ottobre 2025 per candidarsi attraverso il portale ... ansa.it ’Storie di alternanza’, ecco gli studenti sul podioMeccatronica, sostenibilità ambientale, inclusione sociale e turismo: sono i temi sviluppati dai progetti di studentesse e studenti spezzini saliti sul podio regionale del premio Storie di alternanza ... lanazione.it Dunque si tratta di storie. Ancora un po' di pazienza, vi dirò di più nei prossimi giorni. - facebook.com facebook