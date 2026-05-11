A luglio si apriranno le iscrizioni per un nuovo premio letterario promosso da due organizzatrici. La competizione si rivolge a scrittori emergenti e prevede incontri tra giovani talenti e autori già affermati nel settore. La manifestazione si svolgerà nel comune di Brugnato e durerà diversi mesi, con varie fasi di selezione e premiazione. Le modalità di partecipazione saranno comunicate attraverso il sito ufficiale dell'iniziativa.

? Punti chiave Chi sono le due promotrici dietro questa nuova iniziativa letteraria?. Come interagiranno i giovani talenti con i professionisti affermati?. Perché la scrittura contemporanea è stata scelta per questo borgo?. Quali sono i requisiti per presentare la domanda entro il 31 luglio?.? In Breve Promotrici Beatrice Daneri e Gabriella Raschi favoriscono confronto tra giovani e professionisti.. Scadenza iscrizioni fissata al 31 luglio secondo bando ufficiale.. Celebrazione del premio prevista per il prossimo novembre nel borgo ligure.. Iniziativa mira a valorizzare il tessuto sociale e storico di Brugnato.. Beatrice Daneri e Gabriella Raschi promuovono il nuovo Premio Letterario Città di Brugnato, un’iniziativa che punta a far emergere i talenti della scrittura contemporanea tra le mura storiche del borgo ligure.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brugnato lancia il nuovo premio letterario: iscrizioni aperte a luglio

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