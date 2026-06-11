Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso di Iliad contro l’autorizzazione dell’Antitrust all’acquisizione di Poste Italiane e Tim, prevista per il 2025. La decisione permette che l’operazione possa procedere senza ulteriori ostacoli legali. La sentenza conferma il via libera dato dall’autorità competente, dopo aver esaminato le pratiche di mercato e le autorizzazioni precedenti. Non sono stati riportati altri dettagli o motivazioni ufficiali sulla decisione.

Il matrimonio tra Poste Italiane e Tim s’ha da fare. O, meglio, si può fare. È quanto ha stabilito il Tar del Lazio, respingendo il ricorso presentato da Iliad contro il via libera dell’Antitrust all’operazione. I giudici amministrativi hanno confermato la validità della decisione adottata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel settembre 2025 di non avviare un’istruttoria approfondita sull’acquisizione che ha portato Poste Italiane ad acquisire il controllo esclusivo di Tim. Cosa ha deciso il Tar del Lazio sul caso Poste-Tim. Le contestazioni di Iliad sono state rigettate integralmente. Nella sentenza, il Tar afferma che il provvedimento dell’Antitrust è il risultato di una valutazione tecnica adeguatamente motivata e non presenta elementi di irragionevolezza o errori tali da giustificare l’intervento del giudice. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Poste Italiane e Tim, il Tar dà ragione all’Antitrust sull’acquisizione autorizzata nel 2025

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Husband threw his second wife out of the house due to high tension with the first wife.

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