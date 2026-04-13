Tim nomina gli advisor per l' esame dell' opas promossa da Poste italiane

Il consiglio di amministrazione di Tim ha deciso di nominare gli advisor incaricati di valutare l'offerta pubblica di acquisto e scambio presentata da Poste Italiane. La comunicazione ufficiale è stata diffusa oggi, senza ulteriori dettagli sui nomi o sui tempi delle analisi. Questa scelta fa parte delle procedure previste per l'esame dell’operazione, che coinvolge le due aziende nel settore delle telecomunicazioni e dei servizi postali.

Il cda di Tim ha nominato gli advisor per l'esame dell' offerta pubblica di acquisto e scambio promossa da Poste Italiane. In particolare, si legge in una nota, ad assistere il Consiglio nelle analisi e valutazioni sull' Opas, saranno Evercore e Goldman Sachs in qualità di advisor finanziari e Studio legale Bonelli Erede e Gatti Pavesi Bianchi Ludovici Studio legale associato in qualità di advisor legali.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tim nomina gli advisor per l'esame dell'opas promossa da Poste italiane Tim, Poste Italiane lancia opas totalitaria per 10,8 miliardi(Adnkronos) – Poste Italiane lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio totalitaria volontaria (Opas) su Telecom Italia (Tim) per 10,8 miliardi... Telecontact-TIM, opas di Poste Italiane, i sindacati: "1600 lavoratori a rischio"“La mobilitazione - spiega una nota dei sindacati - coinvolgerà tutti i siti di Telecontact presenti in Italia, con un focus particolare sulla sede...