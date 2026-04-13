Tim nomina gli advisor per l' esame dell' opas promossa da Poste italiane

Da lanazione.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consiglio di amministrazione di Tim ha deciso di nominare gli advisor incaricati di valutare l'offerta pubblica di acquisto e scambio presentata da Poste Italiane. La comunicazione ufficiale è stata diffusa oggi, senza ulteriori dettagli sui nomi o sui tempi delle analisi. Questa scelta fa parte delle procedure previste per l'esame dell’operazione, che coinvolge le due aziende nel settore delle telecomunicazioni e dei servizi postali.

Il cda di Tim ha nominato gli advisor per l'esame dell' offerta pubblica di acquisto e scambio promossa da Poste Italiane. In particolare, si legge in una nota, ad assistere il Consiglio nelle analisi e valutazioni sull' Opas, saranno Evercore e Goldman Sachs in qualità di advisor finanziari e Studio legale Bonelli Erede e Gatti Pavesi Bianchi Ludovici Studio legale associato in qualità di advisor legali.🔗 Leggi su Lanazione.it

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