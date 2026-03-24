L’amministratore delegato di Poste Italiane ha dichiarato che l’offerta per l’acquisto di Tim rappresenta una naturale evoluzione di un percorso iniziato diversi anni fa. Ha spiegato che le ambizioni del gruppo e le strategie future sono alla base di questa proposta, senza fornire dettagli specifici sulla trattativa o sui piani concreti. La notizia si inserisce nel quadro delle operazioni in corso nel settore delle tlc.

L’Amministratore Delegato di Poste Italiane Matteo Del Fante ha raccontato le ambizioni per il futuro del Gruppo e dell’Italia che sono alla base dell’ offerta su Tim. “Rappresenta una naturale evoluzione di un dossier avviato cinque anni fa insieme al Direttore Generale Giuseppe Lasco. Abbiamo fatto il primo investimento un anno fa, quindi possiamo dire di esserci fidanzati con Tim. Adesso siamo fermamente convinti che il matrimonio sia il prossimo passo, e quindi abbiamo proposto a tutti gli azionisti di Tim di venire a bordo dell’iniziativa di Poste”, ha affermato Del Fante, in un’intervista rilasciata al TG Poste. L’AD ha ricordato che... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Poste Italiane, Del Fante sull'offerta per l'acquisto di Tim: "La naturale evoluzione di un percorso iniziato anni fa"

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L’offerta pubblica di acquisto e scambio di Poste Italiane su Tim non è una semplice restaurazione dello Stato imprenditore, ma una manovra industriale che potrebbe portare alla nascita di un colosso da quasi 27 miliardi di ricavi x.com