Il progetto del Ponte sullo Stretto incontra frequenti ostacoli legali che rallentano o bloccano gli scavi. Le procedure burocratiche, i pareri ambientali e le autorizzazioni necessarie rappresentano i principali impedimenti. Solo un politico si è mostrato favorevole all’opera, senza condividere lo scetticismo diffuso tra le altre figure istituzionali. La realizzazione del ponte resta quindi soggetta a lunghe attese legate a iter amministrativi e legali.

? Punti chiave? In Breve? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). La crescita economica rallenta mentre il ponte sullo Stretto rimane bloccato tra promesse e incertezze burocratiche. Fonte Eurostat? Il ponte sullo Stretto tra promesse cicliche e l’attesa di Villa San Giovanni. Almeno tre quarti degli iscritti all’Ordine dei giornalisti hanno visitato Villa San Giovanni, nella città metropolitana di Reggio Calabria, per documentare le fasi del progetto del ponte sullo Stretto. Gli occhi dei reporter si sono concentrati sia sui momenti di rilancio dei lavori sia sui periodi di rinuncia a questa opera tanto discussa. Il legame tra i professionisti dell’informazione e questo territorio è profondo e scandito dal tempo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ponte sullo Stretto: tra sogni di gloria e l’eterno stallo burocratico

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