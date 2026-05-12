Ponte sullo Stretto a Messina tre giorni tra ricerca europea e mobilitazioni

Tra due giorni si apriranno a Messina tre giornate dedicate al dibattito sul ponte sullo Stretto, con partecipanti provenienti da diverse realtà tra studiosi, attivisti e cittadini. L’evento si svolgerà dal 14 al 16 maggio e prevede incontri e confronti incentrati sulle grandi opere, sulle mobilitazioni territoriali e sugli effetti sociali e ambientali del progetto. La manifestazione si focalizza sulla discussione di vari aspetti legati alla realizzazione dell’opera.

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