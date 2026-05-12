Ponte sullo Stretto a Messina tre giorni tra ricerca europea e mobilitazioni
Tra due giorni si apriranno a Messina tre giornate dedicate al dibattito sul ponte sullo Stretto, con partecipanti provenienti da diverse realtà tra studiosi, attivisti e cittadini. L’evento si svolgerà dal 14 al 16 maggio e prevede incontri e confronti incentrati sulle grandi opere, sulle mobilitazioni territoriali e sugli effetti sociali e ambientali del progetto. La manifestazione si focalizza sulla discussione di vari aspetti legati alla realizzazione dell’opera.
Mancano ormai due giorni all’avvio della tre giorni dedicata al ponte sullo Stretto che, dal 14 al 16 maggio, porterà a Messina studiose, studiosi, attivisti e cittadini per un confronto sulle grandi opere, le mobilitazioni territoriali e gli impatti sociali e ambientali del progetto. Un.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Ponte sullo Stretto, i conti che non tornano - INMR Sicilia 19
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