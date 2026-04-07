Ponte sullo Stretto di Messina Alba Parietti consiglia Matteo Salvini | Direttamente quello sullo Stretto di Hormuz

Un commento di Alba Parietti, che ha suggerito a Matteo Salvini di concentrare l’attenzione sullo Stretto di Hormuz invece del Ponte sullo Stretto di Messina. La nota opinionista ha espresso questa proposta durante un intervento pubblico, aggiungendo che, a suo avviso, la politica attuale si sta trasformando in una farsa, soprattutto in un momento di crisi. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione sui temi geopolitici e sulle priorità del leader politico.

"Mi permetto una battuta visto che la politica sta diventando una farsa nel momento del dramma più assoluto", ha scritto la torinese "A questo punto visto che la politica sta diventando nel momento del dramma più assoluto, una farsa, mi permetto una battuta". Alba Parietti ha voluto dare un suggerimento a Matteo Salvini, vicepresidente del consiglio dei ministri, ministro delle infrastrutture e dei trasporti e segretario della Lega. "Consiglierei a Matteo Salvini di passare al progetto. Invece del ponte sullo Stretto di Messina, direttamente quello sullo Stretto di Hormuz", ha scritto la torinese sui suoi canali social, dove ha postato un selfie con Salvini e la mappa del checkpoint geopolitico e arma di negoziazione in mano all'Iran. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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