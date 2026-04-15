Nella città di Bisceglie, un uomo ha gettato la moglie dal balcone e poi si è tolto la vita, entrambi sono deceduti sul colpo. Una vicina ha riferito di aver udito le urla prima di vedere la donna cadere. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i motivi di quanto accaduto. Nessun'altra persona è rimasta coinvolta nell'incidente.

Bisceglie, 15 aprile 2026 – Lancia la moglie dal balcone poi si butta anche lui, entrambi sono morti sul colpo. È la dinamica dell’ennesimo femminicidio, questa volta la tragedia è accaduta a Bisceglie, a nord di Bari. Secondo una prima ricostruzione, il marito – un uomo di 61 anni – avrebbe scaraventato giù dal balcone la moglie di 54 anni e poi si sarebbe a sua volta lanciato nel vuoto. I corpi senza vita sono stati trovati l'uno accanto all'altro sulla discesa del garage del palazzo in cui vivevano. Una vicina di casa ha raccontato la scena ai carabinieri dicendo che i due si stavano separando e che ha sentito la donna urlare prima di vederla cadere.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Lancia la moglie dal balcone e poi si butta anche lui: morti sul colpo. Una vicina: “Ho sentito le sue urla, poi l’ho vista cadere”

Omicidio-suicidio a Bisceglie, lancia la moglie dal balcone poi si butta anche lui: morti entrambiA Bisceglie un uomo di 61 anni avrebbe lanciato dal balcone la moglie di 54 anni e poi si sarebbe a sua volta lanciato nel vuoto dal quinto piano del...

Bari, lancia la moglie dal balcone poi si butta: morti tutti e dueUn uomo di 61 anni avrebbe lanciato dal balcone la moglie di 54 anni e poi si sarebbe a sua volta lanciato nel vuoto.

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