Non a livello di nazionale in campo, ma l’Italia sarà comunque presente ai Mondiali in ambito arbitrale. Come noto, Pierluigi Collina è dal 2017 il presidente della Commissione arbitrale della Fifa e per la competizione più importante ha selezionato 52 direttori di gara, di cui quattro fischietti italiani. Il Bel Paese sarà rappresentato da Maurizio Mariani, arbitro internazionale dal 2019 e appartenente alla categoria Elite della Uefa. Nel ruolo di Video Match Official è stato scelto Marco Di Bello. A completare il gruppo ‘azzurro’ saranno gli assistenti Daniele Bindoni e Alberto Tegoni. Maurizio Mariani ha diretto la finale del 27 maggio in Conference League tra gli spagnoli del Rayo Vallecano e gli inglesi del Crystal Palace. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Poker azzurro nei fischietti. Mariani è il più quotato. Di Bello controllerà i video

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