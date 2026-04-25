Dopo un mese senza vittorie, il Catanzaro torna a sorridere grazie a un netto 4-0 contro lo Spezia, una squadra in difficoltà in classifica. La partita ha visto i giallorossi superare un periodo di pareggi e una sconfitta, consolidando così la posizione nei playoff. La squadra ha mostrato determinazione nel riprendere il cammino, mentre gli avversari liguri continuano a lottare per migliorare la loro posizione in classifica.

Il Catanzaro torna a vincere dopo oltre un mese. La squadra di Aquilani asfalta 4-2 lo Spezia al Ceravolo: Petriccione la sblocca di testa, Valoti pareggia prima dell’intervallo. Poi nella ripresa i padroni di casa dilagano: l’ex Fellipe Jack riporta avanti i suoi, il solito Pittarello la chiude realizzando una doppietta: ora è a 10 reti stagionali. Soltanto al 93’ Lapadula – dopo aver fallito il primo tentativo parato da Pigliacelli – su rigore ribattuto fa 4-2. I giallorossi salgono a quota 59 e blindano il quinto posto in piena zona playoff: l’ultimo successo era arrivato il 14 marzo contro il Padova. A 180’ dalla fine del campionato, per gli uomini di D’Angelo il rischio retrocessione è altissimo: i liguri sono fermi in fondo alla classifica con 33 punti.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Catanzaro riparte dopo un mese: poker allo Spezia, sempre più nei guai

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