Allo Irish Open 2026, l'Italia non è riuscita a confermare il buon risultato dell’anno precedente, quando un giocatore aveva ottenuto il secondo posto. La competizione si è svolta a Dublino, con i rappresentanti italiani che speravano di ottenere un risultato di rilievo. Tuttavia, la squadra non è riuscita a ottenere un piazzamento di rilievo e il sogno di una vittoria si è interrotto sul più bello.

Dopo il secondo posto di Umberto Ruggeri nel 2025, l'Italia poteva legittimamente pensare al colpaccio in quel di Dublino. Nel Main Event da record dell'Irish Open 2026, avevamo piazzato tre alfieri al tavolo finale con Donnini chipleader. Alla fine ha vinto il romeno Nedelcu con due azzurri a completare il podio Ci avevamo creduto eccome. In quel di Dublino, un Irish Open che aveva sfondato quota 5.000 ingressi, poteva davvero tingersi di azzurro. Nel final day avevamo ben tre giocatori in corsa. Il Main Event dell'Irish Open 2026 è stato vinto da Nedelcu, davanti a Donnini e Palandiuk La truppa azzurra che aveva animato il day 3 dell'Irish Open non vedeva, almeno inizialmente, Danilo Donnini nei piani alti della classifica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Irish Open 2026: il sogno azzurro sfuma sul più bello

Italia-Venezuela, nel baseball sfuma il sogno azzurroI ragazzi del manager Francisco Cervelli hanno dato tutto – come hanno dimostrato le presenze sul monte di Aaron Nola come lanciatore partente e...

Australian Open 2026 p. 8: Sinner dominante, Musetti nuovo ritiro sul più belloIl sogno di Lorenzo Musetti si spezza sul più bello in un match che lascia l’amaro in bocca.

Temi più discussi: Irish Open 2026: date e tornei più importanti; Irish Open da record. Main Event WSOPE, 14 italiani in gioco; Irish Open Main Event: Raschellà guida i 9 italiani; Ancora due flight e il ME Irish Poker Open vede il record! 16 italiani sono già al Day 2.

Irish Open Main Event: Nedelcu spegne la grande illusione italiana, ma super Donnini e PalandiukFinisce in maniera agrodolce per il poker italiano l'Irish Open Main Event 2026: vince Narcis Nedelcu su Danilo Donnini dopo deal a cinque. assopoker.com

Irish Poker Open, Nedelcu campione e Donnini secondoBuon risultato per gli italiani al Main event dell'Irish Poker Open 2026. Danilo Donnini secondo con 257.662 euro e sesto Francesco Gisolfi con 105.070. gioconews.it

Ragazzi dopo anni di stop ritorno in gara ... Karate 5TH IRISH OPEN CHAMPIONSHIP 2026 CATEGORIA CHAMPION la piu difficile.... Da cintura Marrone contro le cinture nere e col dito mezzo rotto con solo due mesi di allenamento costante e l aiuto dei com - facebook.com facebook