PLAY OFF Vigevano pareggia la serie | Caserta ko in gara 2

Notizia in breve

Vigevano ha vinto gara 2 della finale playoff, battendo Juvecaserta con il punteggio di 89-79. La squadra ha pareggiato la serie, dopo aver perso la prima gara. La partita si è giocata al PalaElachem e ha visto Vigevano conquistare il successo, portando il punteggio complessivo a una vittoria per parte. La serie prosegue con una gara 3 ancora da disputare.