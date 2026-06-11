PLAY OFF Vigevano pareggia la serie | Caserta ko in gara 2

Da anteprima24.it 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Vigevano ha vinto gara 2 della finale playoff, battendo Juvecaserta con il punteggio di 89-79. La squadra ha pareggiato la serie, dopo aver perso la prima gara. La partita si è giocata al PalaElachem e ha visto Vigevano conquistare il successo, portando il punteggio complessivo a una vittoria per parte. La serie prosegue con una gara 3 ancora da disputare.

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Tempo di lettura: 3 minuti L’Elachem Vigevano si aggiudica gara 2 della finale playoff superando la Paperdi Juvecaserta con il punteggio di 89-79 e porta la serie sull’1-1 dopo le prime due sfide disputate al PalaElachem. L’avvio di gara è favorevole alla formazione di coach Stefano Salieri. Dopo il primo canestro dell’incontro firmato da Boglio, i padroni di casa riescono a mantenere il controllo del punteggio nel corso della prima frazione, chiusa sul 22-17.  Nel secondo periodo arriva la risposta della Paperdi. La squadra di coach Lino Lardo alza il livello della pressione difensiva e trova continuità offensiva, costruendo un parziale che cambia completamente l’inerzia della gara. I bianconeri concedono appena 11 punti agli avversari nella frazione e vanno all’intervallo lungo avanti 47-33. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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